「ラブトラ」あみ＆こうへい夫婦、結婚式ショット公開「幸せそうな笑顔」「美男美女で絵になる」の声
【モデルプレス＝2026/02/24】Prime Videoにて独占配信中の恋愛リアリティ番組「ラブ トランジット」に出演したアパレルディレクターのあみが2月23日、自身のInstagramを更新。夫で美容師のこうへいとの結婚式の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「ラブトラ」婚約カップル「絵になる」タキシード＆純白ドレス姿の結婚式ショット
2025年11月に結婚式を挙げたことを報告していたあみとこうへい。あみは今回の投稿で「データが届いたので、結婚式投稿Part3」と報告し、純白のウェディングドレス姿で夫のこうへいと腕を組む2ショットを公開。ほかにも、チャペルでフラワーシャワーを浴びて笑顔を見せる様子や、家族と手を取り合う感動的な場面などを載せている。
また、こうへいも自身のInstagramにて「写真届いたので 僕の愉快な仲間たち添えてまとめました」と綴り、華やかな結婚式の様子を複数枚アップしている。
この投稿に、ファンからは「綺麗な花嫁さんで見惚れてしまいます」「お2人の幸せそうな笑顔にこちらまで温かい気持ちになりました」「ドレス姿が美しすぎてまるでお姫様みたい」「仲の良さが伝わってくる素敵な写真ばかりで羨ましいです」「ドラマのワンシーンのような完成度」「美男美女で絵になる」「これからも末永くお幸せに過ごしてください」といった声が寄せられている。
「ラブ トランジット」はかつて恋人だった5組のカップルをめぐって、1ヶ月のホカンス（ホテルでの共同生活を意味する造語）を通じ、過去の恋と新たな出会いの間で揺れ動く姿に密着した人気作。あみとこうへいは2年半の交際を経て一度破局しており、復縁を願うこうへいに対し、あみは「復縁はありえない」としていたが、最終的に結ばれ話題を呼んだ。（modelpress編集部）
◆あみ＆こうへい、復縁から結婚へ
