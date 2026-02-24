カービィカフェとキャプテンスイーツバーガーの苺バーガートートが再登場

スイーツバーガー専門店「キャプテンスイーツバーガー」から、「カービィカフェ」とコラボした特別セット『カービィのストロベリーバーガー スクエアトートバッグセット』が期間限定で再登場します。かわいいカービィ刺繍のトートバッグと苺スイーツが一度に楽しめる贅沢な内容♡2026年3月1日(日)から3月下旬頃までの販売なので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

カービィの苺バーガーが登場

『カービィのストロベリーバーガー』は、しっとり食感が楽しめるダブルいちごバーガーです。

苺を練り込んだいちごミルク味のはみ出しチョコレートに、甘酸っぱいいちごのホイップショコラをぷっくり絞り、いちごと発酵バターが香るソフトクッキーでサンドしました。

まんまるなカービィフェイスが描かれた見た目もかわいらしく、贈り物にもぴったりのスイーツです。

箱の中には3種類のオリジナルステッカーのうち1枚がランダムで入っています。どのデザインが入っているかは開けてからのお楽しみです♪

※3種類のオリジナルステッカーのうち1枚がランダムで入ります。

刺繍トートバッグ付きセット

『カービィのストロベリーバーガー スクエアトートバッグセット』は、カービィの刺繍入りトートバッグとスイーツバーガー6個がセットになった特別仕様です。

お菓子がすっぽり収まるサイズ感で、内ポケット付きの使いやすいデザイン。ふわふわのサガラ刺繍がアクセントになり、日常使いにもぴったりです。

カービィのストロベリーバーガー スクエアトートバッグセット



価格：3,150円(本体価格2,864円)

内容：トートバッグ＋カービィのストロベリーバーガー6個入

カービィのストロベリーバーガー スクエアトートバッグ



価格：1,350円(本体価格1,250円)

内容：トートバッグ(単品)

※表示の価格は参考小売価格です。

販売情報について

発売期間：2026年3月1日(日)～3月下旬頃

スクエアトートバッグセット販売店：キャプテンスイーツバーガー東京駅南通路店／カービィカフェTOKYO(東京ソラマチ内)／カービィカフェザ・ストアTOKYO(東京ソラマチ内)／カービィカフェザ・ストアOSAKA／カービィカフェHAKATA(キャナルシティ博多内)

スクエアトートバッグ(単品)販売店：キャプテンスイーツバーガー東京駅南通路店

※なくなり次第終了となります。

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

期間限定コラボを楽しんで

カービィの世界観がぎゅっと詰まったスイーツとトートバッグのセットは、自分へのご褒美にもプレゼントにもぴったりなアイテムです。

前回は早期完売となった人気商品なので、見つけたら早めの購入がおすすめです♡

期間限定の特別な「カービィカフェ」コラボを、「キャプテンスイーツバーガー」でぜひ楽しんでみてください。