ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックのメダリストたちが、23日放送の日本テレビ『THE★レジェンド』に生出演。レジェンドの平昌五輪スピードスケート金メダリスト・郄木菜那さんが「賄賂？」と話題になったシーンについて解説しました。

今大会ではスケート・ショートトラック混合リレーで、韓国代表コーチが現金を手に審判に抗議するシーンが中継に映り、「賄賂では？」とSNSで話題になりました。

この場面について郄木さんは、「これは陸上とかでもあったりするんですけど、申し立てです。接触が多いんですよショートトラックは、そんな中で審判が見えなかったところをチームのコーチがお金と抗議文を持って抗議しに行くシーンです」と解説。なぜお金が必要かの深い部分も「お金がないと全員抗議しに行ってしまう。現金約2万円位もって抗議に行く」と理由を明かします。

抗議が認められたら返金で、認められなかったらそのままになると解説し、これは正当であることを伝えました。

(2月23日放送 日本テレビ『THE★レジェンド』を再構成)