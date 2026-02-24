日本テレビ森圭介アナウンサー（47）が24日までに、インスタグラムを更新。56歳で亡くなったことが23日に発表されたLUNA SEAのドラマー真矢さんを追悼した。

森アナは「バンド好き少年だった中学生のころ、LUNA SEAを朝から晩まで聞いていたわけで。初めてコピーバンドで演奏したのもLUNA SEAだったし」とLUNA SEAの思い出を明かし「それから何年も経って、仕事でご一緒した時は、緊張で何もしゃべれなかった、気がする。それでもメンバーの皆さんは気さくに話しかけてくださったんだけれども、真矢さんは『いつも見てますよ！』と声をかけてくださったのが嬉しくて、夢のようだった。たぶんあれは、夢だったんじゃないか」と、その際のものと思われる写真を添えた。

続けて「真矢さんのスネアの音が昔から好きでね。素敵な音を、音楽を、本当にありがとうございました」と真矢さんに感謝を伝えた。

この投稿にフォロワーからは「懐かしい写真ですね」「このときの番組見ました」「森さんの憧れの人だったんですね」とコメントが寄せられている。