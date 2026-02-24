天皇陛下は2月23日、66歳の誕生日を迎えられました。宮内庁は公式サイトや公式インスタグラムを通じて、天皇、皇后両陛下と長女愛子さまの様子を写真と動画で発信。ネット上ではご一家の水色でそろえたファッションにも注目が集まっています。



【写真】天皇ご一家 人気マスコットを手に笑顔

宮内庁は「令和8年天皇陛下お誕生日に際してのご近影」として5枚の写真を公開。ご一家はファッションに同じ色を取り入れる「シミラールック」が知られています。この日は水色がテーマカラーだったようで、天皇陛下はネクタイ、皇后陛下はパンツスーツ、愛子さまはスカートに取り入れていました。



ご一家はミラノ・コルティナ2026オリンピックのマスコット「ティナ」と、パラリンピックのマスコット「ミロ」の人形を手に談笑。天皇陛下は今年2月19日の記者会見で、「3人でミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックの競技をテレビで観戦することもよくあります」と話していました。



また、別の写真では天皇陛下が長野1998冬季オリンピックの公式記録集「感動の冬 長野98 第18回オリンピック冬季競技大会」（1999年発行）のページを開き、愛子さまと笑顔で鑑賞する場面も。



天皇陛下は皇太子時代、夫婦で同大会観戦のため長野県を訪れており、パラリンピック大会では名誉総裁として開会を宣言されました。ご一家で長野五輪の書籍を眺めながら、愛子さまに当時の思い出話を披露されていたのかもしれません。



ネットユーザーの間では、ご一家のファッションの色が、オリンピックのマスコットキャラクターの首もとにあるネックウォーマーの水色ともそろっているという声もあり、「オリンピックのマスコットのネックウォーマーに合わせられたコーデ？」などのコメントが。ほかにも「ご家族でコーデ最高です」「いつもさりげないおそろいがステキです」「水色がかわいらしい」「笑顔のご一家、素敵」「ほっこりします」といった反応もありました。