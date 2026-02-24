「親バカの極みですが、娘の描く絵が好き過ぎてグッズ作りたい。

決して上手くないけど、私の心を掴んでくる」



そんなひと言とともに「X」に投稿された、トリのイラストが大きく注目されました。



イラストは全部で3枚ポストされており、それぞれ足をなげだして座る姿、立ち上がってどこかを見つめる横顔、正面を向いてハートマークを飛ばす様子が描かれています。



どれも線でさらっ、と描かれたシンプルな絵ですが、トリさんの無防備な表情やぽってりしたフォルムがなんともチャーミングです。見る者をほのぼのとした気持ちにさせてくれるこのイラストに記事執筆時点で「13万件」もの「いいね」がついています。



「情報量を削ぎ落としきった描画にもかかわらず、描かれたものの愛くるしさがほとばしっていてこの絵はほんとうに素晴らしいです」

「四コマとか描いてほしいです」

「これはかなり上手いですよ‥！でないとこのユルカワ感だせません！」

「あえて描かないことによる表現っ……！ 素晴らしすぎる」

「画伯爆誕」

その愛くるしさを称える声が届きました。



投稿主である「おこめつぶ」（@BQx6DDsrtCKst3Z）さんに、娘さんのことをお聞きしました。



現在、中学1年生

おこめつぶさんによると娘さんは13歳の中学１年生なのだそうで、制作環境については「リビングに置いてある付箋紙にえんぴつで描いています。落書きのつもりで描いて、部屋のあちこちに貼ってあります」と教えてくれました。



さらに「大きな反響に、家族みんなで喜んでおります」といい、「どうしてこんなにバズったのかは分かりませんが、この素朴な絵が多くの皆さんのハートをちょこっとだけでもゆるく出来たのなら、大変嬉しく思います」と娘さんの素描が大拡散したことへの喜びを語りました。



「このトリはキーウィ」

なお、このトリさんの「キャラクター設定」についてお聞きすると「ちなみにこのトリはキーウィで、羽が短く飛べません。鳴く時はまぁまぁ大きな声が出るようです。その他の設定はまだ考えてないようです」とのことで、今後のグッズ化については「こうやって多くの方に見ていただいたので、せっかくなので家族用にグッズを作ろうと思っております」と話しています。



（まいどなニュース特約・山本 明）