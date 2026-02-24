「余剰戦力となった」日本代表に“悲報”…常連の27歳MFがまさかの構想外状態「ファンからは大人気だが、監督は不十分と決断」
チームは再び上位を相手にポイントを手に入れた。だが、田中碧にとっては再び消化不良の一戦となっただろう。またもベンチに座ったまま、仲間を見守るだけに終わったからだ。
２月21日のプレミアリーグ第27節で、リーズはアストン・ビラと敵地で１−１と引き分けた。前節チェルシー戦に続き、トップ４を競う強敵から１ポイントを手にしている。
だが、27歳のMFはこれでリーグ戦４試合連続の出番なしとなった。先週のFAカップではスタメンに名を連ねたが、プレミアリーグでは１月下旬のエバートン戦で途中出場して以降、ピッチに立つことができていない。
これを受け、専門サイト『The Leeds Press』は２月22日、「タナカは昨季、チャンピオンシップ最高のMFとみなされ、リーズのプレミアリーグ昇格に大きな役割を果たした。だが、日本人MFは最近、特にプレミアリーグの試合で途中出場の機会すら得ることができていない」と報じている。
「アストン・ビラ戦ではリーグ戦で４試合連続となる出場なしだった。リーズは１ポイントを獲得して満足だったが、タナカは次にいつ、プレミアリーグでプレーする機会を得られるのかと思っているだろう」
「プレミアリーグでは、イーサン・アンパドゥ、アントン・シュタッハ、ショーン・ロングスタッフ、イリア・グルエフが序列で上回っている。ブレンダン・アーロンソンも攻撃的MFとしてプレーしており、タナカがもうチーム内で重要な一員でなくなっているのは確かなようだ」
さらに、同メディアは「タナカは12月末からプレミアリーグで先発出場しておらず、ここ４試合は出番がなかった。中盤で少なくとも４人が上回っているだけに、タナカはもうキープレーヤーではないようだ」と続けている。
「また、リーズはさらにMFを獲得しようとしており、ミドルスブラのヘイデン・ハックニーに関心を寄せている。タナカは余剰戦力となっているようだ。アストン・ビラ戦でファルケが起用しなかったことは、日本人選手が今後移籍を容認されるであろうことを示していた」
「彼はファンから大人気だった選手だ。だが、ファルケはタナカがプレミアリーグでプレーするには十分ではないと決断したようである」
このまま田中は再浮上できないのか。ワールドカップを控えるだけに、心配は増すばかり。常連選手の苦境に、日本代表でも暗雲が立ち込めている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
