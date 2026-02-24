歌手の大黒摩季さんが2月23日、自身のインスタグラムを更新し、今月17日に56歳で急逝したLUNA SEAのドラマー・真矢さんについて、悲痛な心境を明かしました。大黒さんは「最愛の戦友」へ向けて、長文の追悼メッセージを綴りました。

【写真を見る】【 LUNA SEA・真矢さん 死去 】大黒摩季さん 「戦友よ、安らかに眠れ」急逝した真矢さんへ長文で追悼 「真矢くんがいなかったら今の大黒摩季のLIVEはなかった」





投稿によると、2000年にLUNA SEAが「終幕」（活動休止）した後、音楽監督の武部聡志さんの紹介で真矢さんが大黒さんのサポートメンバーとなったといいます。









大黒さんは真矢さんについて「探し続けていた好みのタイム」を持つドラマーだったと振り返り、「それってポンタさん以来の感動（日本を代表するドラマー：

村上“ポンタ”秀一）」と表現しました。同い年という共通点もあり、「根っこSHY同士の私たちだったけど言葉なしに、リズムでシンクロしたね」と、言葉を超えた信頼関係を懐かしみました。









また、大黒さんが独立後の困難な時期に直面していた際、真矢さんは精神的な支柱となったといいます。「真矢くんがいなかったら今の大黒摩季のLIVEはなかった」「命の恩人」と感謝の思いを述べました。



2010年にLUNA SEAの活動開始が決まった際、「摩季ちゃん、ごめんねLUNA SEAに戻るね」と申し訳なさを口にする真矢さんに対し、大黒さんは「何言ってるの！やっとホームに帰れるんだから、新しい真矢見せて驚かせてあげなよ！」と笑顔で送り出したという、二人の温かい交流を明かしました。









投稿では、真矢さんから学んだこととして「人を責めても何も変わらない 自分を責めて自分が変わった方がよっぽどためになる」という言葉を紹介し、「親友であり同志であり最高の戦友だった」と表現しました。









大黒さんは弟の礼騎さんを半年前に亡くしたばかりで、「取り残されるのはもううんざりだ」と心境を吐露。ZARDの坂井泉水さんや村上"ポンタ"秀一さんら、多くの音楽仲間を失った悲しみも綴っています。









最後に大黒さんは「戦友よ共に闘ってくれて心の底からありがとう」と結び、真矢さんへの感謝と敬愛の気持ちを表現しました。



【担当：芸能情報ステーション】