DOMOTOの堂本光一（47）が23日放送のテレビ朝日「光一＆シゲのSHOWマン!!」（月曜後11・15）に出演。ゲストを一喝しスタジオを盛り上げる場面があった。

この日はものまねタレントの原口あきまさと松浦航大がゲスト出演。松浦はSNSでも話題の“ものまねスペシャルメドレー”を披露し、歌声をまねるポイントをレクチャーした。

松浦はポイントの1つ目に「口の開け方」を挙げ、大きく口を空ける、口をあまり動かさないなど、アーティストによって特徴があると説明。

堂本剛が例に挙がると光一は「あの子、口開けないよね」。松浦も「『愛のかたまり』のFIRST TAKEを見させていただいたんですけど」とし、剛の歌い方をまねながらサビを披露。「MAX大きい形でもこれくらい」と口を見せながら「大きくは開けない」と説明した。

この様子に光一は「なんか、そこから志村けんいけそう」とニヤリと笑いながらむちゃ振り。原口は「確かにね、志村さんと剛くん似てるのかな？」と乗ると、松浦が剛ものまねで「愛のかたまり」の一節を披露、原口が「ふぇ〜」と志村さんものまねで合いの手。

これにスタジオは大爆笑。光一も大笑いしながら立ち上がり「ちょっと剛くん馬鹿にするのやめてくれる！？」。スタジオにさらに笑いを誘った。