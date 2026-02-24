プロデューサー逮捕受けてXGがコメント「活動に誠実に取り組んでいきたい」SIMON容疑者らがコカイン所持容疑で逮捕

人気アーティストグループ「XG」のプロデューサーSIMON容疑者ら4人が、コカイン所持の疑いで逮捕された事件を受けて、「XG」が「突然の出来事に、私たち自身も大きな驚きと戸惑いを感じながら受け止めています」などとするコメントを発表し、今後も活動を続けると表明した。

「XG」のプロデューサー・SIMONこと酒井じゅんほ容疑者（39）とエイベックス社員の長谷川雄大容疑者ら4人は、愛知県内のホテルで、コカインを持っていた疑いで逮捕された。

XGは24日午後3時過ぎ、ファンクラブと関係者にあてて、「私たちからの言葉が遅くなってしまいごめんなさい」などとするコメントを発表した。

XGは、「突然の出来事に、私たち自身も大きな驚きと戸惑いを感じながら受け止めています。日頃から支えてくださっている皆さまの存在の大きさを、あらためて強く感じています」

「私たちはこれまでと変わらず、音楽と誠実に向き合い、XGとしての活動に誠実に取り組んでいきたいと思っています。そしてこれからも、一つ一つの活動を大切に、皆さまと一緒に進んでいきたいです。これからもXGはXGとして歩み続けていきます。温かく見守っていただけましたら幸いです」として、今後も活動を続けると表明した。

XGの公式ホームページによると、7人組のアーティストグループ「XG」は2022年3月に1st Single「Tippy Toes」でデビューし、全米ビルボードチャート「Hot Trending Songs Powered by Twitter」で日本人アーティストとして史上初のウィークリー1位にランクインした。

その後アメリカ「Billboard」誌で表紙を飾るなど、海外で活躍し、2024年11月にリリースした2nd Mini Album「AWE」は、米ビルボード・アルバム・チャート“Billboard 200”に初のランクインを果たしたとしている。

2024年からは、初となるワールドツアー「XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”」を世界35都市で47公演開催し約40万人を動員。2025年5月14日に開催された、東京ドームでのツアーファイナル公演では、約5万人を集客したという。

2025年4月に開催された、世界最大級の音楽フェス“コーチェラ”（Coachella Valley Music and Arts Festival）では、日本人アーティストとして唯一の出演を果たし、Saharaステージのトリを務めた。