関大は２４日、宮本勝浩名誉教授が３月に開幕するＷＢＣにおいて侍ジャパンが連覇した場合の日本国内における経済効果は９３１億６７８３万円となったと発表した。２０２３年のＷＢＣ優勝時の約５９６億４８４７万円と比較して約１・６倍となった。要因としてはインフレによる物価上昇、大谷翔平、山本由伸ら人気選手の出場、放映権料の大幅な引き上げが挙げられるという。

今回は地上波中継がなく、視聴率や観客動員に懸念が残る。また主催はＭＬＢとＷＢＣＩと米国側になるが、この日までの宮崎合宿でもフィーバーが起こったように、日本国内への波及効果が期待されている。そのため、宮崎県でのキャンプ関係の支出は約３４億８３８２万円、日本が主催する強化試合や壮行試合の観客支出は約４５億７２８８万円などと試算した。

宮本名誉教授は「現在、世界も日本も政治、経済、国民生活、外交、安全保障などの面で多くの課題を抱え、解決策を見出すことに苦慮している。そのような中で、スポーツは人々にとって一種の清涼剤である。日本国民は侍ジャパンの活躍に大いに期待しており、侍ジャパンの優勝を心待ちにしている」と説明した。