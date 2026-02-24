株式会社アイベックが運営する出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール」は２４日、「恋人がいない３０代男女２００人」および「３０代既婚者２００人」を対象に「３０代の出会い」に関して実施したアンケート調査の結果を公開。「出会いが減った」と答える男女が約９割と圧倒的多数を占めることが分かった。

【恋人がいない３０代男女に聞く「３０代になってから異性との出会いが減ったと感じますか？」】

▼男性：はい９５人／いいえ５人

▼女性：はい８８人／いいえ１２人

同社は「男女合計では２００人中１８３人が『はい』と回答しており、３０代では男女ともに“出会いの減少”を実感する人が多数派であることが分かりました」としている。

【「出会いが減った（はい）」と回答した３０代男女に聞く「異性との出会いが少なくなった原因は何だと思いますか？（複数回答可）」】

▼出会いの場に行かなくなった：男性４３人／女性５７人

▼仕事が忙しくなった：男性４２人／女性３４人

▼周囲に既婚者が多くなった：男性１４人／女性５２人

▼趣味に時間を費やすようになった：男性１３人／女性３０人

▼恋人の理想像が高くなった：男性９人／女性１８人

▼そもそも職場に異性がいない：男性１０人／女性１３人

▼恋愛に興味がなくなった：男性４人／女性１７人

同社は「上位には『出会いの場』『忙しさ』といった行動・時間の変化が並び、３０代の出会い減少は“生活スタイルの変化”に起因する回答が多いことが分かりました」としている。

【３０代既婚者に聞く「出会いのきっかけとして『やってよかった』と思う行動は何ですか？（複数回答可）】

▼マッチングアプリを活用した：男性３９人／女性２６人

▼友人に紹介を頼んだ：男性２７人／女性２８人

▼理想の条件を見直した：男性１２人／女性２３人

▼趣味のコミュニティに入った：男性１１人／女性１３人

▼恋活・婚活イベントに参加した：男性８人／女性１４人

▼結婚相談所に入会した：男性５人／女性４人

▼習い事をはじめた：男性４人／女性３人

▼行きつけのバーをつくった：男性６人／女性０人

▼ナンパ・逆ナンパした：男性５人／女性０人

同社は「『マッチングアプリ』『友人の紹介』など、出会いの導線を能動的に増やす行動が上位となり、既婚者は“出会いのきっかけ作り”を具体的に実践していたことが分かりました」としている。