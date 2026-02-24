【ユーロ圏】
フランス企業景況感（2月）16:45
予想　N/A　前回　99.0

【ハンガリー】
ハンガリー中銀政策金利（2月）22:00
予想　6.25%　前回　6.5%

【米国】
住宅価格指数（12月）23:00
予想　0.4%　前回　0.6%（前月比)
住宅価格指数（2025年 第4四半期）　
予想　N/A　前回　0.2%（前期比)

S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（12月）23:00
予想　N/A　前回　（前年比)

卸売在庫（確報値）（12月）25日00:00
予想　0.2%　前回　0.2%（卸売在庫・前月比・確報値)　
予想　N/A　前回　1.3%（卸売売上高・前月比)

リッチモンド連銀製造業指数（2月）25日00:00　
予想　N/A　前回　-6.0

コンファレンスボード消費者信頼感指数（2月）25日00:00
予想　88.0　前回　84.5


※予定は変更されることがあります。