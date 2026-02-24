これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
フランス企業景況感（2月）16:45
予想 N/A 前回 99.0
【ハンガリー】
ハンガリー中銀政策金利（2月）22:00
予想 6.25% 前回 6.5%
【米国】
住宅価格指数（12月）23:00
予想 0.4% 前回 0.6%（前月比)
住宅価格指数（2025年 第4四半期）
予想 N/A 前回 0.2%（前期比)
S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（12月）23:00
予想 N/A 前回 （前年比)
卸売在庫（確報値）（12月）25日00:00
予想 0.2% 前回 0.2%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 N/A 前回 1.3%（卸売売上高・前月比)
リッチモンド連銀製造業指数（2月）25日00:00
予想 N/A 前回 -6.0
コンファレンスボード消費者信頼感指数（2月）25日00:00
予想 88.0 前回 84.5
※予定は変更されることがあります。
フランス企業景況感（2月）16:45
予想 N/A 前回 99.0
【ハンガリー】
ハンガリー中銀政策金利（2月）22:00
予想 6.25% 前回 6.5%
【米国】
住宅価格指数（12月）23:00
予想 0.4% 前回 0.6%（前月比)
住宅価格指数（2025年 第4四半期）
予想 N/A 前回 0.2%（前期比)
S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（12月）23:00
予想 N/A 前回 （前年比)
卸売在庫（確報値）（12月）25日00:00
予想 0.2% 前回 0.2%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 N/A 前回 1.3%（卸売売上高・前月比)
リッチモンド連銀製造業指数（2月）25日00:00
予想 N/A 前回 -6.0
コンファレンスボード消費者信頼感指数（2月）25日00:00
予想 88.0 前回 84.5
※予定は変更されることがあります。