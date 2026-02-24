これからの予定【発言・イベント】
19:30 コッハー・オーストリア中銀総裁、講演
22:00 グールズビー・シカゴ連銀総裁、全米企業エコノミスト協会（NABE）会議出席（質疑応答あり）
23:00 コリンズ・ボストン連銀総裁、ボストン連銀主催金融会議開会挨拶
ボスティック・アトランタ連銀総裁、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）
23:15 ウォラーFRB理事、ボストン連銀主催金融会議出席（質疑応答あり）
ベイリー英中銀総裁、グリーン委員、テイラー委員、ピル氏、財務委員会出席
23:30 クックFRB理事、全米企業エコノミスト協会（NABE）「米政策の道筋」出席（質疑応答あり）
グールズビー・シカゴ連銀総裁、ブルームバーグTV出演
25日
2:30 シュレーゲル・スイス中銀総裁、スイス経済および金融政策について講演
2:45 ラガルドECB総裁、討論会出席
3:00 米2年債入札（690億ドル）
5:15 バーキン・リッチモンド連銀総裁、ボストン連銀主催金融会議出席
11:00 トランプ米大統領一般教書演説 米経済およびインフレについて語る
全米企業エコノミスト協会（NABE）会議（ワシントン、～24日）
アップル年次株主総会
ロシアのウクライナ侵攻から4年
※予定は変更されることがあります。
