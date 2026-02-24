テクニカルポイント ポンドドル、下降トレンド継続中も、下値に強いサポートポイント テクニカルポイント ポンドドル、下降トレンド継続中も、下値に強いサポートポイント







1.3844 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3687 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3635 一目均衡表・基準線

1.3627 21日移動平均

1.3553 一目均衡表・転換線

1.3551 10日移動平均

1.3481 現値

1.3447 200日移動平均

1.3427 一目均衡表・雲（上限）

1.3416 エンベロープ1%下限（10日間）

1.3409 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3394 100日移動平均

1.3303 一目均衡表・雲（下限）



ポンドドルは１月後半以降、下降トレンドが継続している。レジスタンスとなっている１０日線は１．３５５１レベル、２１日線は１．３６２７レベルに控えている。ＲＳＩ（１４日）は４７．７とやや売りバイアスが優勢だが、一段の低下の動きは一服している。下値には２００日線１．３４４７レベル、一目均衡表の雲上限１．３４２７レベルなどが位置しており、強いサポート帯を形成している。

