テクニカルポイント ポンドドル、下降トレンド継続中も、下値に強いサポートポイント

1.3844　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.3687　エンベロープ1%上限（10日間）
1.3635　一目均衡表・基準線
1.3627　21日移動平均
1.3553　一目均衡表・転換線
1.3551　10日移動平均
1.3481　現値
1.3447　200日移動平均
1.3427　一目均衡表・雲（上限）
1.3416　エンベロープ1%下限（10日間）
1.3409　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.3394　100日移動平均
1.3303　一目均衡表・雲（下限）

　ポンドドルは１月後半以降、下降トレンドが継続している。レジスタンスとなっている１０日線は１．３５５１レベル、２１日線は１．３６２７レベルに控えている。ＲＳＩ（１４日）は４７．７とやや売りバイアスが優勢だが、一段の低下の動きは一服している。下値には２００日線１．３４４７レベル、一目均衡表の雲上限１．３４２７レベルなどが位置しており、強いサポート帯を形成している。