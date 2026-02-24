【信州の戦後81年㉘】故郷へ…80年ぶりに戻った「日の丸」遺影でしか知らない叔父が戦場で… ＃戦争の記憶
寄せ書きされた1枚の日の丸が、信州に戻りました。81年前、南方で戦死し故郷に帰れなかった上田市の男性のものです。
旗を受け取った遺族。アメリカで大切に保管していた人。それぞれが感じる日の丸の重みとは……。
「広げますね」
カメラの前で見せてくれた日の丸の旗。
「（広げながら）けっこう大きい」
書かれていたのは80人を超す名前。そして「武運長久」の文字。
「元気でいてくださいという意味だと思う」
樋口徳さんのおい塚田富雄さん
「びっくりして…。めったに見られないものだから」
俊文さんと2人の従弟。全員、徳さんの甥っ子です。父親たちは男4人女2人の6人兄弟。そのうち男4人は全員戦争に行き次男の徳さんだけが帰ってきませんでした。子供の頃、座敷におじ・徳さんの遺影が飾られていたのを覚えています。
樋口徳さんのおい佐々木明さん
「どういう人だったかと（父親に）聞いたら運動神経がうんとよくて足も速くてとにかくすばしっこい感じの兄だったと野球かなんかをやっていたと言っていた。魂が帰ってきたような。そういう意味ではおかえりなさいっていう気持ちにはなりましたね」
3人の祖父にあたる徳さんの父は、戦前に病死。祖母から、戦死した徳さんの話はほとんど聞いたことがありません。祖母は、どんな思いでいたのか。敢えて戦争の話をするでもなく叔父のことを深く考えることもなかった……。そんな時代だったと俊文さんは言います。
樋口徳さんのおい樋口俊文さん
「私たちの子供のころって戦争のことを深く考えるというよりも戦後復興期にあったのでいろいろおもちゃとかいろいろなことも全部新しいものがでてきて。戦争のことを真正面から受け止めるということは少なかった」
県遺族会によると年に5回ほどあるという戦争犠牲者の遺留品調査の依頼。しかし、遺族のもとに戻るのは半数ほどだといいます。
上田市遺族会 大熊英彦副会長
「（戻るのは）まれなことです、もう今はですねご遺族が生存されている場合もありますけど。半分以上はすでに生家もなくなって継承してくださる方もいないそういう現状」
徳さんの日の丸を戦地から持ち帰ったのはすでに他界した元アメリカ兵。その息子夫婦が受け継ぎ大切に保管してきました。返還の橋渡しをしたのは、16年前にアメリカで立ち上げられた非営利団体「オボン・ソサエティ」です。
OBONソサエティ ジーク敬子専務理事
「戦争中ですから寄せ書き日の丸といいましても敵国の国旗ですよってアメリカ兵たちにとっては一番の勝利の証つまり戦利品でした。日本語が読めませんから寄せ書きがされていても旗に記された意味がだれもわかりません」
旗を受け継いだ夫婦は、この団体を取り上げた報道番組を見たことで、寄せ書きされた日の丸の意味を初めて知ったといいます。
しかし…
OBONソサエティ ジーク敬子専務理事
「戦地から戦争に勝って戦利品やお土産としてアメリカ兵が持ち帰ってこられても勝者側にも非常につらい思いがあるようでそうした思いを逆に自慢げにこれはこんな経緯で入手したんだっていうことが言えない心の葛藤というのがあるみたいです」
「お父様は戦争について一切語らなかったけど。本当に優しく家族思いの父親が日本兵を殺したとは思えないと」
■スタジオ
日の丸は樋口徳さんの実家がある上田市からフィリピンのルソン島にわたりそこからアメリカ兵が自分の国に持ち帰り子供夫婦が保管していました。そしておよそ80年の時間を経て去年、徳さんの故郷に日の丸が戻ってきました。実に2万7000キロを旅してきたということになります。
徳さんの甥っ子たちは「日の丸が戻ることがなければ徳さんのことをどんどん忘れていってしまったのではないか」と話していて戦争についてしっかりと考えるいいきっかけになったと話しています。
次回は、日の丸を受け継いだアメリカ人夫婦の思いをお伝えします。