北インドの打楽器・タブラの日本の第一人者として知られるユザーン氏（48）が24日までに、自身のX（旧ツイッター）を更新。滞在先のインドでの出来事が反響を呼んでいる。

ユザーン氏は「今インドのケーララ州でボートに乗り込んだとき」と書き出し、とある女性から「すみません、私のことわかりますか」と声を掛けられ、「いやわかんないです」と返したことを明かした。

するとその女性は「前に新小岩でタクシーのシェアを申し込んだ者なんですけど、ユザーンさんはなぜこんなところにいるんですか」と吐露。ユザーン氏は「それはこっちのセリフだ」とツッコんだ。

そしてユザーン氏は、23年4月の自身の投稿を引用しつつ紹介。そこでは「新小岩の駅前で知らない女性から『すみません、ユザーンさんですよね？ タクシーをシェアしませんか？』と声をかけられた」と報告されていた。

この投稿にフォロワーからは「スゲ〜確率ww」「私なら恋に落ちる（笑）」「すごすぎw」「赤い糸！」「縁が有りすぎます！！！！！」「BGMで小田和正が流れたわ」などの声が。

また他に「この後どうしたのか気になってる」「なんでそんな面白いことばかり起きるのだろう」「ユザーンさんたまにバズるけどこれはホンマすごい」などのコメントが寄せられている。