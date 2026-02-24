２４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５５円１６銭前後と前週末２０日午後５時時点に比べ３３銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８２円７８銭前後と同６銭程度のユーロ高・円安で推移している。



米連邦最高裁が相互関税やフェンタニル関税に対し違憲の判断を下した後、トランプ米大統領が１５０日の期間限定で新たに１０％の関税を発動すると発表。２１日には関税率を１５％にする方針を明らかにした。関税政策を巡る不透明感の台頭で、投資家のリスク許容度が下向き、円買いを誘う要因となった。一方、朝方は輸入企業による実需のドル買い・円売り観測が広がったほか、連休明けの日経平均株価が上昇したことはドル円の支援材料となった。ドル円は午後に一時１５５円３０銭台まで戻す場面があった。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７８０ドル前後と同０．００２９ドル前後のユーロ高・ドル安で推移している。



出所：MINKABU PRESS