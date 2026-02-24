「永住者」などと記載された在留カードを偽造したなどとして、中国籍の男が逮捕されました。男のスマホからは、200人分の偽造データが見つかりました。

逮捕されたのは、中国籍の孟盼盼（モウ・ハンハン）容疑者（36）で、警察によりますと今月上旬、茨城県の自宅で自分の名前や顔写真などが印刷された偽造の在留カード1枚を所持したほか、他の者と共謀して男性の顔写真と、資格欄に永住者などと記載された在留カード1枚を偽造した疑いが持たれています。

警察は、孟容疑者の認否を明らかにしていません。

孟容疑者の自宅からは偽造に使うための、大量のプラスチックカードなどが押収されたほか、スマホからは運転免許証やマイナンバーカードなど約200人分の偽造データが見つかったということです。

偽造カードは、インターネットサイトで1枚3000円から5000円で販売されていて、警察が余罪や共犯者など実態解明を進めています。