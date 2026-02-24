ソニーEマウント用

株式会社コシナは、ミラーレスカメラ向け交換レンズ「Otus ML 1.4/35」を4月に発売する。キヤノンRF、ソニーE、ニコンZ用マウントを用意。価格はいずれも40万400円。

Otus MLシリーズは、一眼レフ用交換レンズ「Otus」シリーズの光学設計思想をもとに、ミラーレスカメラ向けに新規設計されたMFレンズ。既発売の「Otus ML 1.4/50」「Otus ML 1.4/85」に続く第3弾となる。

レンズ構成は11群15枚で、非球面レンズ2枚と異常部分分散ガラス7枚を採用。歪曲収差と色収差を補正するとともに、ZEISS独自の「T*コーティング」でフレアを抑制する。

鏡胴は金属製。質量は698～737g。

絞りリングは1/3段（F11～16は1段）のクリック付き。クリックはON/OFFの切り替えが可能で、無段階での絞り調節にも対応する。

レンズマウントにはシリコーン製シーリングを、各可動部には防塵・防滴処理を施している。

各マウント規格に対応した電子接点を装備し、Exif情報の記録や各種撮影アシスト機能に対応。金属製の花型レンズフードとクッションポーチが付属する。

レンズ構成：11群15枚 最短撮影距離：0.3m 最大撮影倍率：1:5.5 最小絞り：F16 絞り羽根：10枚 フィルター径：Φ67mm 外形寸法：Φ77.4×93.7mm（キヤノンRF）／Φ77.4×95.7mm（ソニーE）／Φ77.4×97.7mm（ニコンZ） 質量：717g（キヤノンRF）／698g（ソニーE）／737g（ニコンZ）