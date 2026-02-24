株式会社シグマは、フルサイズ対応の交換レンズ「Sigma 35mm F1.4 DG II | Art」を4月16日（木）に発売する。ソニーE、Lマウントを用意。直販価格は16万9,400円。

同社のArtラインの原点ともいえる「35mm F1.4」の最新モデル。歴代最高の光学性能と小型軽量設計を両立したという。従来機種の「Sigma 35mm F1.4 DG DN | Art」と比較して全長を109.5mmから94mmへと短縮、質量も645gから530gに削減した。

レンズ構成は12群15枚。高精度非球面レンズ4枚とSLDガラス2枚を採用し、軸上色収差などの収差を抑制した設計としている。反射防止コーティングには新開発の「AAC（Advanced Amorphous Coating）」を採用した。絞り羽根は11枚の円形絞りを採用する。

AF駆動にデュアルHLA（High-response Linear Actuator）を採用。フォーカスブリージングを抑えた光学設計により、動画撮影時の画角変化を低減している。フローティングフォーカス構成の採用が小型軽量化に寄与しているとしている。

鏡筒には、任意の機能を割り当てられるAFLボタンを2か所搭載。絞りリングのロックスイッチとクリックのON／OFFを切り替えるスイッチも備える。

防塵防滴構造を採用し、レンズ最前面には撥水防汚コートを施した。

ロック付き花形フードが付属する。

Sigma BFへの装着イメージ

α7R Vへの装着イメージ

レンズ構成：12群15枚（SLDガラス2枚、非球面レンズ4枚） 絞り羽根枚数：11枚（円形絞り） 最小絞り：F16 最短撮影距離：28cm 最大撮影倍率：1:5.4 フィルター径：φ67mm 外形寸法：φ73×94mm（Lマウント用） 質量：530g（Lマウント用）