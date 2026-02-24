元スピードスケート選手で平昌五輪2冠の高木菜那（33）が2月23日、 Instagramを更新した。ミラノ・コルティナ五輪で実況を担当していたTBSの南波雅俊アナウンサー（37）との2ショット写真を公開した。

【画像】高木菜那「最強の妹」へ愛のメッセージ ファン感涙「美帆ちゃんの目が妹の目になってる」「絆のつよい姉妹」

写真には、スピードスケートのリンクを背景に、室内で高木と南波アナがほほえみながら両拳を掲げる姿が収められている。高木は、マイナースポーツのスピードスケートを勉強して実況に臨んだアナウンサー陣への感謝の言葉もつづり、「南波アナとはいつかラヴィットで共演できたら…笑」と今後の共演を熱望した。

【画像】記念撮影する南波アナと高木菜那（写真は高木菜那 Instagramより引用）

この投稿には、「南波さんの丁寧でルールや選手たちの事を調べて来ている実況に感動しましたし、菜那さんのお話しにうんうんと聞いてくださった感じ本当に素敵なコンビでした。」や「ななさんの応援解説聴いてるだけで涙が出ました。血の通ったコメントに愛で溢れてました。南波ちゃん最高の実況でしたよ！」といった2人の解説と実況を絶賛する声があった。