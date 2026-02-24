めぶきフィナンシャルグループ <7167> [東証Ｐ] が2月24日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の1060億円→1130億円(前期は828億円)に6.6％上方修正し、増益率が28.0％増→36.5％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の463億円→533億円(前年同期は367億円)に15.1％増額し、増益率が26.0％増→45.1％増に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の26円→28円(前期は16円)に増額修正した。



会社側からの【修正の理由】

貸出金利息や有価証券利息配当金の増加による資金利益の改善等を踏まえ、2026年３月期通期の連結業績予想を上方修正するものです。



2026年３月期通期の親会社株主に帰属する当期純利益が前回発表予想を上回る見込みとなったことから、当社の株主還元方針（利益成長を通じた1株当り配当金の安定的・持続的な増加を基本とし、配当性向は2027年度までに40％以上へ到達を目指す）に基づき、2026年３月期の１株当たり期末配当金を2円増配し16円（年間合計は2円増配の28円）とするものです。※本資料に記載されている業績予想は、発表日現在で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想と異なる結果となる可能性があります。

