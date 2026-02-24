南日本銀行 <8554> [福証] が2月24日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の18億円→26億円(前期は27.4億円)に44.4％上方修正し、減益率が34.5％減→5.4％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の3.9億円→11.9億円(前年同期は7.3億円)に3.0倍増額し、一転して61.9％増益計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の35円→50円(前期は35円)に大幅増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

銀行単体において、株式等売却益が当初予想を上回る見込みとなったことに加え、与信関係費用が当初予想を下回る見込みとなったことなどから、連結及び単体の2026年３月期通期の業績予想を上方修正するものです。



当行は中期経営計画において、安定配当の継続とともに、成長投資・健全性・収益性のバランスを考慮した株主還元を行うことを基本方針としております。 こうした方針のもと、上記業績予想修正を踏まえ、2026年３月期の期末配当金につきましては、前回予想に比べ15円増配し、１株あたり50円に修正いたします。※本資料に掲載されている、上記の業績予想及び配当予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

