ETF売買代金ランキング＝24日大引け
24日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 142748 -8.0 55210
２. <1321> 野村日経平均 18688 9.7 59540
３. <1542> 純銀信託 18486 96.0 40370
４. <1357> 日経Ｄインバ 18009 1.3 4398
５. <1540> 純金信託 17304 28.3 24485
６. <1458> 楽天Ｗブル 11204 -16.4 65650
７. <1360> 日経ベア２ 10168 -6.7 108.4
８. <1306> 野村東証指数 9475 71.4 4011
９. <1579> 日経ブル２ 8061 -35.5 594.6
10. <1615> 野村東証銀行 7585 -5.9 633.6
11. <2036> 金先物Ｗブル 5546 172.4 240000
12. <1568> ＴＰＸブル 4824 -34.7 885.3
13. <314A> ｉＳゴールド 3719 216.0 380.0
14. <1328> 野村金連動 3626 200.9 19035
15. <2644> ＧＸ半導日株 3544 7.2 3380
16. <1326> ＳＰＤＲ 2991 52.4 73720
17. <1329> ｉＳ日経 2516 -36.4 5933
18. <1398> ＳＭＤリート 2511 15.3 2085.0
19. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2385 19.3 84640
20. <1489> 日経高配５０ 2318 -8.4 3304
21. <1475> ｉＳＴＰＸ 2258 19.0 391.1
22. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2184 210.2 2172.0
23. <1655> ｉＳ米国株 1904 45.9 764.3
24. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1579 -19.8 1101
25. <1541> 純プラ信託 1419 64.4 10070
26. <1571> 日経インバ 1307 -36.4 364
27. <200A> 野村日半導 1233 0.7 3310
28. <1320> ｉＦ日経年１ 1100 -57.8 59320
29. <1308> 上場東証指数 1026 10.0 3955
30. <1459> 楽天Ｗベア 978 -36.8 178
31. <1330> 上場日経平均 964 -64.8 59640
32. <1367> ｉＦＴＰＷブ 862 26.4 68410
33. <1671> ＷＴＩ原油 853 -47.1 3469
34. <1358> 上場日経２倍 831 -17.1 105000
35. <2038> 原油先Ｗブル 699 -16.2 1780
36. <1673> ＷＴ銀 689 91.4 12440
37. <180A> ＧＸ超長米債 684 71.0 298.5
38. <2244> ＧＸＵテック 629 123.0 2906
39. <2559> ＭＸ全世界株 601 86.1 26700
40. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 576 92.0 2027
41. <2243> ＧＸ半導体 564 261.5 3038
42. <1346> ＭＸ２２５ 560 -12.5 59250
43. <1545> 野村ナスＨ無 516 49.1 38830
44. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 469 -19.7 592.0
45. <1356> ＴＰＸベア２ 461 -18.4 134.8
46. <399A> 上場高配５０ 450 -34.6 2197
47. <1629> 野村商社卸売 449 31.3 139850
48. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 430 14.1 30540
49. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 406 -29.1 55770
50. <1699> 野村原油 397 -60.7 442.2
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 142748 -8.0 55210
２. <1321> 野村日経平均 18688 9.7 59540
３. <1542> 純銀信託 18486 96.0 40370
４. <1357> 日経Ｄインバ 18009 1.3 4398
５. <1540> 純金信託 17304 28.3 24485
６. <1458> 楽天Ｗブル 11204 -16.4 65650
７. <1360> 日経ベア２ 10168 -6.7 108.4
８. <1306> 野村東証指数 9475 71.4 4011
９. <1579> 日経ブル２ 8061 -35.5 594.6
10. <1615> 野村東証銀行 7585 -5.9 633.6
11. <2036> 金先物Ｗブル 5546 172.4 240000
12. <1568> ＴＰＸブル 4824 -34.7 885.3
13. <314A> ｉＳゴールド 3719 216.0 380.0
14. <1328> 野村金連動 3626 200.9 19035
15. <2644> ＧＸ半導日株 3544 7.2 3380
16. <1326> ＳＰＤＲ 2991 52.4 73720
17. <1329> ｉＳ日経 2516 -36.4 5933
18. <1398> ＳＭＤリート 2511 15.3 2085.0
19. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2385 19.3 84640
20. <1489> 日経高配５０ 2318 -8.4 3304
21. <1475> ｉＳＴＰＸ 2258 19.0 391.1
22. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2184 210.2 2172.0
23. <1655> ｉＳ米国株 1904 45.9 764.3
24. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1579 -19.8 1101
25. <1541> 純プラ信託 1419 64.4 10070
26. <1571> 日経インバ 1307 -36.4 364
27. <200A> 野村日半導 1233 0.7 3310
28. <1320> ｉＦ日経年１ 1100 -57.8 59320
29. <1308> 上場東証指数 1026 10.0 3955
30. <1459> 楽天Ｗベア 978 -36.8 178
31. <1330> 上場日経平均 964 -64.8 59640
32. <1367> ｉＦＴＰＷブ 862 26.4 68410
33. <1671> ＷＴＩ原油 853 -47.1 3469
34. <1358> 上場日経２倍 831 -17.1 105000
35. <2038> 原油先Ｗブル 699 -16.2 1780
36. <1673> ＷＴ銀 689 91.4 12440
37. <180A> ＧＸ超長米債 684 71.0 298.5
38. <2244> ＧＸＵテック 629 123.0 2906
39. <2559> ＭＸ全世界株 601 86.1 26700
40. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 576 92.0 2027
41. <2243> ＧＸ半導体 564 261.5 3038
42. <1346> ＭＸ２２５ 560 -12.5 59250
43. <1545> 野村ナスＨ無 516 49.1 38830
44. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 469 -19.7 592.0
45. <1356> ＴＰＸベア２ 461 -18.4 134.8
46. <399A> 上場高配５０ 450 -34.6 2197
47. <1629> 野村商社卸売 449 31.3 139850
48. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 430 14.1 30540
49. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 406 -29.1 55770
50. <1699> 野村原油 397 -60.7 442.2
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース