　24日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　142748　　　-8.0　　　 55210
２. <1321> 野村日経平均　　 18688　　　 9.7　　　 59540
３. <1542> 純銀信託　　　　 18486　　　96.0　　　 40370
４. <1357> 日経Ｄインバ　　 18009　　　 1.3　　　　4398
５. <1540> 純金信託　　　　 17304　　　28.3　　　 24485
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　 11204　　 -16.4　　　 65650
７. <1360> 日経ベア２　　　 10168　　　-6.7　　　 108.4
８. <1306> 野村東証指数　　　9475　　　71.4　　　　4011
９. <1579> 日経ブル２　　　　8061　　 -35.5　　　 594.6
10. <1615> 野村東証銀行　　　7585　　　-5.9　　　 633.6
11. <2036> 金先物Ｗブル　　　5546　　 172.4　　　240000
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　4824　　 -34.7　　　 885.3
13. <314A> ｉＳゴールド　　　3719　　 216.0　　　 380.0
14. <1328> 野村金連動　　　　3626　　 200.9　　　 19035
15. <2644> ＧＸ半導日株　　　3544　　　 7.2　　　　3380
16. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　2991　　　52.4　　　 73720
17. <1329> ｉＳ日経　　　　　2516　　 -36.4　　　　5933
18. <1398> ＳＭＤリート　　　2511　　　15.3　　　2085.0
19. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2385　　　19.3　　　 84640
20. <1489> 日経高配５０　　　2318　　　-8.4　　　　3304
21. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　2258　　　19.0　　　 391.1
22. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　2184　　 210.2　　　2172.0
23. <1655> ｉＳ米国株　　　　1904　　　45.9　　　 764.3
24. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　1579　　 -19.8　　　　1101
25. <1541> 純プラ信託　　　　1419　　　64.4　　　 10070
26. <1571> 日経インバ　　　　1307　　 -36.4　　　　 364
27. <200A> 野村日半導　　　　1233　　　 0.7　　　　3310
28. <1320> ｉＦ日経年１　　　1100　　 -57.8　　　 59320
29. <1308> 上場東証指数　　　1026　　　10.0　　　　3955
30. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 978　　 -36.8　　　　 178
31. <1330> 上場日経平均　　　 964　　 -64.8　　　 59640
32. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 862　　　26.4　　　 68410
33. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 853　　 -47.1　　　　3469
34. <1358> 上場日経２倍　　　 831　　 -17.1　　　105000
35. <2038> 原油先Ｗブル　　　 699　　 -16.2　　　　1780
36. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 689　　　91.4　　　 12440
37. <180A> ＧＸ超長米債　　　 684　　　71.0　　　 298.5
38. <2244> ＧＸＵテック　　　 629　　 123.0　　　　2906
39. <2559> ＭＸ全世界株　　　 601　　　86.1　　　 26700
40. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 576　　　92.0　　　　2027
41. <2243> ＧＸ半導体　　　　 564　　 261.5　　　　3038
42. <1346> ＭＸ２２５　　　　 560　　 -12.5　　　 59250
43. <1545> 野村ナスＨ無　　　 516　　　49.1　　　 38830
44. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 469　　 -19.7　　　 592.0
45. <1356> ＴＰＸベア２　　　 461　　 -18.4　　　 134.8
46. <399A> 上場高配５０　　　 450　　 -34.6　　　　2197
47. <1629> 野村商社卸売　　　 449　　　31.3　　　139850
48. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 430　　　14.1　　　 30540
49. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 406　　 -29.1　　　 55770
50. <1699> 野村原油　　　　　 397　　 -60.7　　　 442.2
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース