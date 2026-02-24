24日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数164、値下がり銘柄数405と、値下がりが優勢だった。



個別ではアクセルスペースホールディングス<402A>がストップ高。シンバイオ製薬<4582>、エアークローゼット<9557>は一時ストップ高と値を飛ばした。トライアルホールディングス<141A>、日本ファルコム<3723>、ソーシャルワイヤー<3929>、ＱＰＳホールディングス<464A>、ＡｌｂａＬｉｎｋ<5537>など11銘柄は昨年来高値を更新。窪田製薬ホールディングス<4596>、イーディーピー<7794>、トラース・オン・プロダクト<6696>、セレンディップ・ホールディングス<7318>、和心<9271>は値上がり率上位に買われた。



一方、網屋<4258>、グローバルセキュリティエキスパート<4417>、バリュークリエーション<9238>がストップ安。Ｃｏｃｏｌｉｖｅ<137A>、インテグループ<192A>、キッズスター<248A>、海帆<3133>、ＴａｌｅｎｔＸ<330A>など39銘柄は昨年来安値を更新。Ｓ＆Ｊ<5599>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、ＦＦＲＩセキュリティ<3692>、クオリプス<4894>、ＡＶＩＬＥＮ<5591>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

