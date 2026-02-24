いい生活 <3796> [東証Ｓ] が2月24日大引け後(15:30)に配当修正を発表。26年3月期の期末一括配当を従来計画の5円→6円(前期は5円)に増額修正した。



会社側からの【修正の理由】

株式分割について株式分割の目的当社株式の投資単位当たりの金額を引下げることにより、投資家の皆様がより投資しやすい環境を整えるとともに、株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的としています。株式分割の概要1.分割の方法2026年3月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を、１株につき、２株の割合をもって分割いたします。2.分割により増加する株式数株式分割前の発行済株式総数7,280,700株今回の分割により増加する株式数7,280,700株株式分割後の発行済株式総数14,561,400株株式分割後の発行可能株式総数26,383,200株3.日程基準日公告日2026年3月10日（予定）基準日2026年3月31日効力発生日2026年4月1日4.その他今回の株式分割に際しまして、資本金の額の変更はありません。配当予想の修正（増配）について1.修正の理由当社は、当該期の業績及びフリー・キャッシュフローの水準を十分に勘案した上で、利益配当の継続的実施並びに配当額の継続的成長の実現に向けて取り組むことを株主の皆様に対する利益還元の基本方針としております。業績及びフリー・キャッシュフローの水準を勘案しつつ引き続き競争力の維持のための投資を継続し、事業の成長から継続的に配当額の成長を目指しております。2026年3月期の配当予想につきましては、今回普通株式1株を2株に分割することに伴い、また、業績予想に対しての進捗も順調であることから、2026年2月12日に開示いたしました「2026年3月期通期連結業績予想の修正（上方修正）に関するお知らせ」に記載の予想金額を以下のとおり修正（増配）いたします。これは株式分割前1株あたり予想配当金に換算しますと前回予想5円から修正後6円となり、実質1円の増配となります。

