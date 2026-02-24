24日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比1.8％増の3410億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同9.9％減の2201億円だった。



個別では半導体フォーカス日本株（ネットリターン）ＥＴＮ <163A> 、ＮＥＸＴ 食品 <1617> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日本成長株アクティブ <2083> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 １７－２０年 <496A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳユーロ・ストックス５０指数 <2859> など22銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅ 米債 ３－５年（為替ヘッジあり） <382A> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> が11.37％高、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> が11.21％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> が5.38％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 貴金属バスケット <1676> が4.88％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ニッケル上場投資信託 <1694> が3.75％高と大幅な上昇。



一方、東証スタンダードＴＯＰ２０ＥＴＦ <1551> は6.69％安、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> は3.41％安、グローバルＸ 防衛テック ＥＴＦ <466A> は3.07％安と大幅に下落した。



日経平均株価が495円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1427億4800万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1584億600万円を下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が186億8800万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が180億900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が112億400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が101億6800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が80億6100万円の売買代金となった。



