お笑いコンビ「フットボールアワー」の岩尾望（50）が23日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。嫌いなネタ番組をぶっちゃけた。

この日のテーマは「フットボールアワー岩尾の毒出しノート」。岩尾は「見た目とかこの雰囲気で、穏やかな人間って思われがちやけど、結構イラッとするの後藤より早い」とぶっちゃけ。

「ネタ番組の事前のコンプラチェックで、あれもダメこれもダメと言われすぎて、テレビでネタ番組を見る時に、他人のネタの粗探しをしてしまっている自分がいる」と不満を吐露した。

そんな中、MCの「とろサーモン」久保田かずのぶが「1個悩みあるんですけど」と切り出し、「ちゃんと制限時間に収めて、俺みたいなものが真面目にやったけど、ちょっと切ってるやん。どういうことやねんと。何も引っかかること言ってないのに」と口を尖らせた。

これに、岩尾は「それで言うと、ネタ番組で俺嫌いなのが“次は誰々”っていう紹介VTRがあったら、センターマイクの前に板ついて“僕、最近思うんですけどね”から始まってるネタ番組あんねん。“はいどうもー！”の“この尺要らんやん！面白いこと言ってないから。この尺切ったらええやん”って。それを平気でするネタ番組俺めっちゃ嫌いやねん」と怒りを爆発させた。

「言うたらそんなところ、別に必要ないねんけど、漫才師は袖から“はいどうもー”って出てきて面白いこと言って、さっと帰っていく、そこ込みでかっこいいというか、そんな美学にこだわってどうすんねんって、テレビ側は思うかもしらんけど。それをやるネタ番組俺めっちゃ嫌い」と主張した。