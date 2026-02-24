“りくりゅう”神解説の高橋成美、毎日のルーチンにスタジオ驚き…「頑張ってます」 松竹芸能に所属
ミラノ・コルティナ冬季五輪に出場したTEAM JAPANのメンバーが24日、イタリアから帰国。カンテレ『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金 後1：50）は、フィギュアスケートの解説が話題となった高橋成美を迎え、特集を届けた。
【写真】優しい！三浦璃来のメダルの位置を確認する木原龍一
高橋は、経験にもとづく知識で競技を解説する一方、“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組の演技に対する「すごい！すごい！」「宇宙一ですよ！」といったワードや熱量で注目を集めた。
ブラックマヨネーズ・吉田敬は「テレビで見ている高橋さんからはちょっと考えられない解説」だったと称賛。すると、高橋は「天真爛漫とはよく言われるんですが、フィギュアスケートのことはとってもよく勉強したので、すごく得意げに話します」と胸を張った。
また、高橋は「息を切らすことがすごく生きている実感がわくので、毎日、ミラノでもずっと走っています」とルーチンを明かし、全力疾走する姿も紹介された。ハーフだと1キロ5分ペースで走るという。「1回25キロ走ります」「最初はゆっくりになるけれど、頑張ってます」と語り、驚かせた。
高橋は、松竹芸能所属のタレントでもある。語学が堪能。フィギュアスケートペアで、2014年ソチオリンピック日本代表。2012年世界選手権ペア銅メダリスト。
