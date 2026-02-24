『夫に間違いありません』“聖子”松下奈緒vs“紗春”桜井ユキ、仕事中の“バトル”に興奮「バッチバチ」「こんなおでん屋は嫌だ」
松下奈緒が主演するドラマ『夫に間違いありません』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第8話が23日に放送され、聖子（松下）と紗春（桜井ユキ）が仕事中に熾烈な駆け引きを展開すると、ネット上には「バッチバチのバトル始まってやばい」「怖すぎ」「こんなおでん屋は嫌だ」といった声が集まった。
【写真】目が怖い…聖子（松下奈緒）vs紗春（桜井ユキ）、熾烈な駆け引き
紗春が夫・幸雄（今里真）を保険金目当てで殺害していた。そのことに気付いた聖子は“絶対誰にも言わない”と紗春に約束。聖子は弱みを握られた紗春が、これで自分たちの前から姿を消すだろうと安堵する。
一方、スクープをものにしたい天童（宮沢氷魚）は一樹（安田顕）が犯したキャバクラ嬢殺人事件の真相を暴くため紗春に接触。天童から“幸雄殺し”について追求された紗春は動揺しつつも聖子の義母・いずみ（朝加真由美）が“一樹を見た”と言っていたことを思い出す。聖子が保険金詐欺をしている可能性に気付いた紗春は天童に協力を申し出る。
その後、おでん屋の開店準備をする聖子の前に、紗春が何食わぬ顔でやってくる。驚く聖子に、紗春はパートを休んでいたことを謝罪しつつ笑顔で「今日からまたよろしくお願いします」と頭を下げる。
店が開店すると聖子は作業をしながら目も合わせずに、紗春に新しいパートを見つけるよう告げる。一方の紗春も聖子の顔を見ることなく「新しい仕事見つかってからでいいでしょう？」と答え、支払いもたまっていることを明かしながら「入るはずのお金もまだ入ってないし…」とポツリ。
すると聖子は「そんなに苦しいんだったら、旦那さんの生命保険、解約したら？」と言い放つ。驚く紗春が顔を上げると、聖子は「それとも、解約できない理由でもあるの？」と追及。そこからしばらく2人は睨みあうことに…。
店内に「すいません、お茶ください」という客の声が響き、ふと我に返った2人が静かに「はい…」と答える様子も映し出されると、ネット上には「バッチバチのバトル始まってやばい」「2人の真っ向勝負!!ゾクゾクします!!」「駆け引きが怖すぎて見入っちゃった…」「地獄のパート先」「こんなおでん屋は嫌だ」などの反響が寄せられていた。
