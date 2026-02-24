『102回目のプロポーズ』地上波放送＆FOD配信日決定！ ビジュアル＆スポット動画も公開
浅野温子＆武田鉄矢のダブル主演ドラマ『101回目のプロポーズ』の34年ぶりとなる続編で、唐田えりかが主演する『102回目のプロポーズ』が、フジテレビ系にて4月1日23時より地上波放送スタート、FODにて3月19日20時より1・2話配信スタートすることが決定。キービジュアル＆スポット動画も公開された。
【動画】武田鉄矢ゆずり、せいやの熱い絶叫！『102回目のプロポーズ』スポット動画
本作は、鈴木おさむが放送作家・脚本家を引退する数年前から続編ドラマの制作を熱望。大ヒットから34年の時を経て、ついにこの度、本人自ら、新たな連続ドラマとして企画した。『101回目のプロポーズ』の最終回で結ばれた矢吹薫（浅野温子）と星野達郎（武田鉄矢）の娘・光（唐田えりか）を主人公にした、笑えて泣けるヒューマンラブストーリーを届ける。
この度、キービジュアルと、本作の魅力を味わえるスポット動画を公開。
キービジュアルは、満面の笑顔の太陽（せいや）が、ドレス姿の光（唐田）を“お姫様だっこ”している姿を配置したもの。2人の脇には、音（伊藤）と達郎（武田）の姿も。横には名セリフも添えられ、全員の笑顔が印象的な多幸感あふれるビジュアルに仕上がった。
スポット動画は、「僕は死にません！ あなたが好きだから！」と達郎（武田）が絶叫する前作の名シーンに続き、太陽（せいや）が「結婚して下さい！」「僕じゃダメですか？！」と、かつての達郎のように絶叫する姿から始まる。続いて、光（唐田）をめぐり、太陽（せいや）と音（伊藤健太郎）が熱い恋模様を繰り広げる様子などが映し出され、最後は太陽（せいや）が危機一髪となるも「僕は死んでません！」と叫ぶ姿や、達郎（武田）から「102回目まで行けよ」と背中を押されるシーンで幕を閉じる。
『102回目のプロポーズ』は、フジテレビ系にて4月1日より毎週水曜23時放送。FODにて3月19日20時より1・2話配信スタート、以降は3日後に最新話1話を配信。
