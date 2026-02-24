みえ応援ポケモン装飾の近鉄列車「ミジュマルライナー」で車掌さんになろう！…４．１８鳥羽駅

近畿日本鉄道株式会社（近鉄）はこのほど、みえ応援ポケモン「ミジュマル」の装飾を施したラッピング列車「ミジュマルライナー」の運行開始１周年を記念して、今月２７日から「ミジュマルライナー運行開始１周年キャンペーン」を三重県と合同で実施すると発表した。

同キャンペーンでは、三重県の誕生から１５０年を迎える４月１８日（土）に、小学生を対象とした「キッズ車掌体験」を開催するほか、ミジュマルライナーに関する思い出をＸ（旧ツイッター）に投稿すると、抽選で賞品が当たる「おもいで投稿キャンペーン」などの企画を実施。近鉄は「今回のキャンペーンを通じて、より多くの方に、ミジュマルライナーや三重県の魅力を感じていただければと考えています」としている。

【ミジュマルライナー運行開始１周年キャンペーンの概要】

★「キッズ車掌体験（小学生対象）」の実施

▼実施日：４月１８日

▼開催場所：鳥羽駅６番線ホーム

▼開催時間：１１時３０分頃から１３時１０分頃まで ※１組あたり体験時間は約１０分

▼募集人数：１５組（１組あたり保護者最低１人を含み４人まで。体験は小学生が対象。応募多数の場合は抽選）

▼イベント内容：〈１〉ホームに留め置きしたミジュマルライナーの運転台にて制服を着て写真撮影 〈２〉放送装置を使って車内放送体験（扉の開閉体験はありません） 〈３〉ミジュマルとのグリーティング、記念写真撮影

▼参加費：無料 ※鳥羽駅までと帰路の交通費、その他費用は参加者負担

▼応募方法：ウェブで応募 ｈｔｐｓ：／／ｆｏｒｍ．ｑｕｂｏ．ｊｐ／ｍｒｕｇｖｑｉａｂｊｘａ

▼募集期間 ３月２日０時〜同１９日２３時５９

▼備考 １２時３０分頃から１３時３０分頃まで、２号車から５号車までを一般開放する。予約不要。改札内に入るには入場券等が必要。