モデルの小屋春菜(30)が24日までに自身のインスタグラムを更新。第3子の出産を報告した。



美男美女の両親のどちら似?早くも「しゅっとしたべっぴんさん」の声

「先日、無事に第三子となる女の子を出産致しました 母子共に元気で今は退院して新生活がスタート 小さな手も足も泣き声も、もう可愛くて可愛くて仕方ない」とつづり、生まれたばかりの赤ちゃんの写真を公開した。



また、夫でサッカー元日本代表のJ1・G大阪のDF中谷進之介(29)もSNSで、「2月19日、我が家に天使がやってきてくれました。今日無事に退院し、さっそく家族5人で賑やかな時間を過ごしています。久しぶりの赤ちゃんの可愛さに、もうすっかりメロメロです あっという間に過ぎてしまうフニャフニャの新生児期を、思う存分味わいたいと思います。妻よ!10ヶ月間本当にお疲れ様!そしてありがとう」と喜びを報告。愛おしそうにわが子を抱っこする写真を披露した。



2人の幸せ報告に、ファンからは「産まれたてなのにもうお顔が出来上がってる 可愛すぎる」「出産お疲れ様です」「しゅっとしたべっぴんさん」「おめでとうー ゆっくり身体休めてね」などと祝福のコメントが集まっている。



「東京ガールズコレクション」などでモデルとして活躍していた小屋は2018年、中谷と入籍。19年に女の子を出産、20年に結婚式を挙げ、21年に第2子男児を出産している。



（よろず～ニュース編集部）