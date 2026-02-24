タレント・小島よしおが22日、自身のインスタグラムにイベントで「正装」した際の写真をアップし、ファンの反響を呼んでいる。



【写真】前からは見えないからって 後ろから見たら衝撃のスタイル

「トーク時の正装。」と記した小島。帽子をかぶって上着はしっかり着ている。客層から明らかに真面目なシチュエーションと思われるが、講演台に隠されて客席からは見えない下はナマ足全開のスタイルだった。



同日に、小島は「JAグループとちぎ主催『食と農を考えるフォーラム』でトーク&ライブ！ 食と農について、協同組合について お話させていただきました」と動画も投稿しているが、こちらはいつもの海パンスタイルで登場。子どもたちがかぶりつきで熱狂するシーンが映し出されていた。



フォロワーも「お客さんには見えないからって…」「さすがに」「裸ではないですけれど」「なんとなくシュール」「なんか裸エプロンみたいな」と、ツッコミどころ満載のコーデを楽しんだ様子。



小島は「漢字検定準1級」「ジュニアアスリートフードマイスター」「ヨガインストラクター（RYT200）」「ファスティングマイスター」のほか、「なまはげ伝道師」や「ジュニア野菜ソムリエ」などの資格を持っている。



（よろず～ニュース編集部）