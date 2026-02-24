「頭がパンクする」ドイツ強豪の日本代表MF、慣れないポジションでの起用に困惑「プレーしたことがない」
フランクフルトの日本代表MFが自身の起用法に困惑している。
現地２月21日に開催されたブンデスリーガ第23節で、フランクフルトは伊藤洋輝が所属するドイツ王者バイエルンと敵地で対戦。２−３で敗れた。
この一戦に堂安は４−３−３のインサイドハーフで先発。終始劣勢の展開のなか、見せ場をほとんど作れず、60分に途中交代となった。
昨年の夏にフライブルクからフランクフルトに加入した堂安は、今年１月に解任されたディノ・トップメラー前監督のもとでは右ウイングや右ウイングバックでプレーしてきた。一方、アルベルト・リエラ新監督にはここ最近、インサイドハーフで起用されており、慣れないポジションで本領を発揮しきれていない。
ドイツメディア『LIGAINSIDER』によると、そんな堂安はインサイドハーフで使われることについて、「頭がパンクする。このポジションでプレーしたことがない」本音を口にしている。
フランクフルトは次節、３月１日にフライブルクと激突。堂安は古巣との対戦で好パフォーマンスを見せられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
