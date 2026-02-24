「最悪の事態は過ぎ去った」相手GKと交錯→顎骨折で病院搬送。重傷のミランMFが胸の内を明かす「大きな痛みだったが…」
ミランのMFルベン・ロフタス＝チークは、現地２月22日のセリエＡ第26節・パルマ戦で、相手GKと交錯して顔面を強打。そのまま起き上がれず、ピッチで治療を受けて最終的には首にコルセットを巻き、担架に乗せられてピッチを後にした。
英紙『Daily Mail』によると、病院に搬送された30歳のイングランド代表MFは顎を骨折する重傷だという。歯も数本折れており、今後は療養に専念する。
状態が心配されるなか、ロフタス＝チークは24日にインスタグラムを更新。胸の内を明かした。
「大きな痛みだったが、最悪の事態は過ぎ去った。この数時間、プロフェッショナルな対応と温かい心遣いをもって支えてくれた医療スタッフの皆様に心から感謝する。数え切れないほどの愛と応援のメッセージを送ってくれたファンの皆さん、本当にありがとう。一つひとつ読み、その想いを胸に刻み、信じられないほどの勇気をもらった。チームメイトのみんなもありがとう。私たちはチームであり、家族だ。さあ、共に強固な結束で目標に向かって前進しよう」
イングランド代表として６月開幕の北中米ワールドカップへの出場が期待されているロフタス＝チーク。同紙は、W杯への参加について「間に合えば、昨年、トーマス・トゥヘル監督に招集された実績もあるため、今夏のW杯メンバーの候補になるかもしれない」と報じている。
ロフタス＝チークの１日でも早い回復を願う。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
