【算数クイズ】「10008×9992」の答えは？ 気の遠くなるような掛け算も公式を使えば一瞬！
2つの数字の間に隠された関係性を見抜けるかがカギの「脳トレ算数クイズ」！
一見すると気が遠くなるような計算ですが、中学生で習うあの公式を使えばあっという間です。
10008 × 9992 = □
ヒント： 10000を基準に考えてみましょう。
▼解説
この問題も、和と差の積の公式
(a+b)(a-b) = a² - b²
を活用しましょう。
今回の数字は、どちらも「10000」を基準に「8」だけズレていることに注目します。
10008 × 9992
= (10000 + 8) × (10000 - 8)
= 10000² - 8²
= 100,000,000 - 64
= 99,999,936
「1億から64を引く」と考えると、複雑な掛け算も驚くほどシンプルになりますね。
日常の中に隠れた数字のルールを見つけると、脳がぐっと活性化するはず！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
