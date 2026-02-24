女優の上白石萌音（28）が24日、東京・渋谷のNHK放送センターにて行われた俳優の松坂桃李（37）が主演する2027年大河ドラマ「逆賊の幕臣」の出演者発表会見に出席。追加キャストとしての出演が発表され、自身の役、忠順の妻・みちについて語った。

幕末に勝海舟のライバルと言われながら、明治新政府に「逆賊」と見なされ歴史の闇に葬られた小栗上野介忠順（おぐりこうずけのすけただまさ）の生涯を描く作品。幕臣として日本の近代化を進めようと国内外の諸勢力と外交や情報戦を繰り広げていく。27年は生誕200年を迎える節目となる。

11年の「江〜姫たちの戦国〜」、18年の「西郷どん」、21年の「青天を衝け」に続く4作目の大河出演となった上白石。「大河ドラマで奥さんをやれる日が来るなんて本当にうれしくて。でもとても緊張していたんですが、今日うかがってみるともう皆様がすでにとても暖かくて、控え室からずっと楽しくて早く撮影が始まらないかなとワクワクしております」とコメントした。

「今回凄くご縁を感じていて」と切り出し、父が社会科の教師だったとして「教科書に載っていないこの小栗忠順さんという人のことを教師生活最後の研究のテーマにするくらい、もう敬愛しておりまして」と説明。「決まった時は父と両手でハイタッチをしました。片手はたまにあるんですけど、両手は久しぶりでした。親孝行にもなるかなと思っております」とはにかんだ。

「細やかな愛情を作品に変えられますよう精いっぱい務めます。どうぞよろしくお願いいたします」と締めくくった。