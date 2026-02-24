スノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗選手が、ファンと公言する“Mrs. GREEN APPLE愛”について語りました。

戸塚選手はオリンピックのメダリストたちが出演した23日放送の日本テレビ『THE★レジェンド』に生出演。

五輪では、Mrs. GREEN APPLEのファンを公言。ライブで初めてネイルをしているのを見て、影響を受け始めたというネイルも話題となりました。金メダルと共に輝く金色のネイルを塗った戸塚選手でしたが実は、そのネイルに「ミセス」のロゴが入っていることを明かし、共演者を驚かせました。

さらに戸塚選手はスタジオで「それ以外でお気に入りの曲、アーティストは？」と質問されますが、「音楽はMrs. GREEN APPLEさんしか聞かない。これって決めたらそうやり続ける。一本で行くタイプ」とコメント。「練習するときは少しでもリラックスするように音楽を聴いています」と明かすも、ただ本番は聞かないといいます。では、何を聞いているのかと問われると、「本番は雪の音を聞きたい」と語り、スタジオをうならせました。

