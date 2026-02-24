井端監督「米国で合流してほしいと思いますけどね」

惜しむ声が止まらない――。野球日本代表「侍ジャパン」は24日、宮崎での合宿を終えた。初日からアドバイザーとして参加していたパドレスのダルビッシュ有投手は、現時点では宮崎合宿での協力となっているだけにファンは「せめてもう少し」などと、さらなる“関わり”を求める声が相次いでいる。

ダルビッシュは今月14日から始まった宮崎合宿にアドバイザーとしてチームに協力。各投手に球種やピッチクロック対策、首脳陣には相手国情報など、自身が持つ知見を惜しみなく伝授した。

チームに与える影響は大きかった。この日、取材に応じたダルビッシュは今後について問われると「まだ分からないです」と明言せず。井端監督は「まずは勝って米国に行って合流してほしいなと思いますけどね。合流するのか、米国でまた見に来てほしいと思います」と述べた。



現時点でどうなるのかは判明していないが、侍ジャパンの選手は23日に焼き肉で決起集会を開催。近藤（ソフトバンク）は「ダルビッシュさんが最後だったので、菅野さんと雄星さんは最初の集まりということで、やろうということになりました。楽しくできたかなと思います」と明かしていた。

ダルビッシュが侍ジャパンを“離れる”ことにファンも切実。ネット上には「背番号11のユニホームをベンチに置いて戦ってほしい」「マイアミでも関わって」「もっといてほしかった」「最後まで行動してほしい」「また合流するんじゃないの？」「心の支柱になってほしかった」「優勝するまでいてほしい」などと“同行延長”を求める声が殺到した。（Full-Count編集部）