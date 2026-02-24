ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初めて金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組が２４日に帰国した。りくりゅうペアの今後のＣＭ争奪戦の行方について、ぐろ〜かるＣＭ研究所の鷹野義昭氏が占った。

現在のりくりゅうペアの知名度だと、２人で１本４０００万円ほどが相場といわれるが、鷹野さんは「新規ＣＭだと、２人合わせて１５００〜２５００万円ほどになるのではないでしょうか」と予測した。前段階として、著名人と比べて「アスリート（全体）のＣＭ単価、実は安いんです」と指摘。その理由について「成績の上下があって人気が安定しない」こと、「これまでのＣＭ実績があまりなく、イチからのスタートになる」ことを挙げた。

その一方で、りくりゅうペアには「アスリート性だけではなく、人間的な魅力もある」とプラスの効果を述べた。２人のバックグラウンドが記事、映像などで紹介されて人気を博しているのも、この人間性にあるという。「氷上だけでなく、例えば、２人が普段着で出演したとしてもＣＭとして違和感がない」とし、「この幅の広さは、起用する側としてはハードルが低くなる」と太鼓判。さらに「企業は手あかが付いていない、新鮮さを求める傾向にある」といい、今後のオファー殺到を予想した。

では、何のＣＭが適しているのか。鷹野さんは「あくまで私の考えですが…」と前置きした上で「飲料、乳製品などの食料品がいいのでは」と提案した。「健康につながる、安全性などのイメージがちょうど合う。いろいろな人に商品を広く知ってもらいたい企業は、すぐにでも出てもらいたいのでは」。逆に、化粧品関係は「基本的に男性と女性で分けられている。男女ペアだとイメージの作り方が難しい」とした。