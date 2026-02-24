３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する、侍ジャパンの中心として期待されるドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日、チャーター機で日本に帰国した。ＷＢＣ連覇を目指し、チームには早ければ２６日に名古屋で合流する。

２２日（日本時間２３日）に米アリゾナ州グレンデールでのドジャースキャンプを打ち上げた大谷。帰国前最後の練習は二刀流調整で締めた。まずは投手として、今キャンプ２度目となるライブＢＰのマウンドに上がると最速９９マイル（約１５９キロ）をマーク。フリーマンとベッツから三振を奪うなど２Ｋ。のべ７人と対戦し３３球を投げ安打性の当たりは２本だった。日本でもライブＢＰなどで調整を続けることを明らかにした。

投球後はグラウンドで今キャンプ初のフリー打撃を行い、３５スイングでサク越え５本。大谷としてはやや物足りない数字だったが「春先の感じ、例年通りの感じかな」と語っていた。メジャーリーガーが試合に出場できるのは、３月２日のオリックス戦（京セラドーム）から。ギリギリまで米国に残ってオープン戦に出場する選択肢もあったが、順調な調整を続けたことでゴーサインが出た。