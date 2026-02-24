【アルティメットプレミアムマスターライン ワンパンマン サイタマ＆ジェノス】 2月24日15時 予約受付開始予定 2027年7月～10月 発売予定 価格： 263,890円（通常版） 296,890円（DXボーナス版）

プライム1スタジオは、1/4スケールスタチュー「アルティメットプレミアムマスターライン ワンパンマン サイタマ＆ジェノス」の予約受付を2月24日15時から開始する。価格は通常版が263,890円、DXボーナス版が296,890円。発売時期は2027年7月～10月を予定している。

本製品はTVアニメ「ワンパンマン」より、「サイタマ」の「マジ殴り」と「ジェノス」の「焼却砲」を放つ姿を1/4スケールで表現したもの。砕ける岩塊や渦巻く粉塵、空間を走るエフェクトなど、強力なパワーで敵を倒す姿を描き出している。

コスチュームの質感は素材ごとに変え、リアルな筋肉造形を表現。「サイタマ」の表情はDXボーナス版では3パターンを用意し、この他買い物袋を持つ左腕、「ジェノス」のパーツを展開した左腕と伸ばした右腕が付属する。

(C)ONE・村田雄介／集英社・ヒーロー協会本部