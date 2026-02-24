ÆüÅ´¡¢³¤³°¼ý±×³ÈÂç¤Ç¹õ»úÅ¾´¹¤Ø¡¡27Ç¯3·î´ü¡¢US¥¹¥Á¡¼¥ë¹×¸¥
¡¡ÆüËÜÀ½Å´¤Î´ä°æ¾°É§ºÇ¹âºâÌ³ÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCFO¡Ë¡Ê61¡Ë¤Ï¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢2027Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë½ãÂ»±×¤¬¹õ»ú¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£26Ç¯3·î´ü¤Î°ì»þÅª¤ÊÂ»¼º¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¹ñÆâ¤Ç¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò¿Þ¤ê¡¢³¤³°»ö¶È¤Î¼ý±×¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£25Ç¯6·î¤ËÇã¼ý¤·¤¿ÊÆUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÍø±×¹×¸¥¤â¡ÖÅöÁ³¸«¹þ¤á¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡´ä°æ»á¤Ï27Ç¯3·î´ü¤Î¹õ»ú¿å½à¤ò¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£26Ç¯3·î´ü¤Î½ãÂ»±×Í½ÁÛ¤Ï700²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¡£»ö¶È¾ùÅÏ¤Ê¤É¤ËÍí¤ó¤Ç·×2700²¯±ß¤ÎÂ»¼º¤ò·×¾å¤¹¤ë¤¿¤á¤À¡£ÊÆ¹ñ¤Î¹Ýºà»Ô¶·°²½¤äÀ½Å´½ê¤ÎÇúÈ¯»ö¸Î¤¬¶Á¤¡¢US¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÍø±×¹×¸¥¤Ï¥¼¥í¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ä°æ»á¤ÏUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤Î·Ð±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀßÈ÷¤ÎÏ·µà²½¤ÇÊÑÆ°Èñ¡Ê¥³¥¹¥È¡Ë¤¬¹â¤¯¡¢¼ý±×´ðÈ×¤¬¼å¤¤¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤È¹ç°Õ¤·¤¿Ìó110²¯¥É¥ë¡ÊÌó1Ãû7Àé²¯±ß¡Ë¤ÎÅê»ñ·×²è¤Ï¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Åê»ñ¤Ç¡¢¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤Ê²ÝÂê¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£