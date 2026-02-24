ドイツ2部マクデブルクから浦和に加入したFWオナイウ阿道（30）が24日、さいたま市内でのチーム練習に合流した。欧州シーズン中に移籍したこともあり、ゲーム形式を含めた全メニューを消化。9年ぶりの古巣復帰で、Jクラブでは横浜Mに所属した2021年以来5年ぶりのプレーとなる練習後には入団会見に臨み「ボックス内で自分の仕事をして、得点だったり、アシストだったり、数字の部分にこだわりながらやりたい」と意気込みを語った。

会見に同席した堀之内聖スポーツ・ダイレクター（SD＝46）は「ここ数年間、われわれのスカウトリストの上位に名前があった選手で、フランス時代から映像でも追っていました。プレー面に関しては9番、10番のポジションでの活躍を期待しています。ただフランス時代にはサイドでもプレーしていたので、複数ポジションで彼の良さである得点能力や走力の部分を存分に出してもらいたい」と説明。週末の試合に出場するための登録準備を進めており、早ければ今季ホーム開幕戦となる28日の鹿島戦でデビューする可能性がある。

オナイウは横浜Mからトゥールーズを経て2023年夏にオセール入り。1年目に15得点を挙げてクラブの1部復帰に貢献したが、2季目は4得点に終わった。昨年9月に加入したマクデブルクでも4試合無得点に低迷。実戦感覚に不安を残す中で「向こうでほとんど試合に出ていなかったのは事実。試合感覚だったり、そういうところは大事になってくると思うので、そこはトレーニングを含めてやっていかないといけない。（鹿島戦は）コンディション的には大丈夫。そこに出た時に結果を出せるように準備はしています」と視線を上げた。