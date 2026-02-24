GR PARTSがもたらす新たな魅力

コンパクトなボディサイズで扱いやすく、それでいて室内は広々としているクルマは、日々の生活を支える頼もしい存在です。

買い物や送迎、ちょっとした遠出まで幅広くこなせるモデルは、家族構成や年齢を問わず選ばれています。

【画像】超カッコイイ！ これが“GR仕様”のトヨタ斬新「ルーミー」です！画像を見る（30枚以上）

そうした条件を満たす1台として知られているのが、トヨタのコンパクトトールワゴン「ルーミー」（174万2400円から229万4600円、消費税込み）です。

ルーミーは取り回しの良さと優れたパッケージングで高い評価を受けており、実際に2026年1月の乗用車ブランド通称名別ランキングでは6位（7694台）にランクインしました。

日常での使い勝手を重視するユーザーから強い支持を得ていることが、この数字からも伝わってきます。

そんな実用性重視のルーミーに、もう一段階上の個性を与える選択肢があります。それが、TOYOTA GAZOO Racingが展開する「GR PARTS」です。

GRとは同社のモータースポーツ活動を象徴する名称であり、その思想を反映したパーツ群は、見た目の変化だけでなく、走りの質感や存在感を高めることを目指しています。

エクステリアの印象を大きく左右するのが、「GRフロントスポイラー」（素地 LED付：6万9300円／LED無：3万8500円）です。

フロント部分をブラックアウトすることで表情が引き締まり、標準仕様とは異なる精悍な顔つきに変わります。LED付き仕様では夜間の視認性向上にも寄与し、先進的なイメージを強めます。

横からの印象を整えるのが「GRサイドスカート」（素地：4万6200円）です。ボディ下部にアクセントを加えることで、背の高いシルエットのルーミーでも重心が低く見え、安定感のあるスタイルへと変化します。

さらに後方には「GRリアバンパースポイラー」（素地：2万7500円）が用意されており、リアビューにボリュームと立体感を与えるとともに、空気の流れを整える効果も期待できます。

これらをまとめて装着できる「GRエアロパーツセット」（素地 LED付：14万3000円／LED無：11万2200円）も設定されています。

セットで統一することでデザインの一体感が高まり、ベース車とは明確に異なる雰囲気をまとわせることができます。

また、大きなエアロパーツだけでなく、細部を彩るアイテムも充実しています。「GRフロントバンパーガーニッシュ」（2万2000円）はフロント周りにアクセントを加え、「GRドアハンドルプロテクター」（1台分：6600円）は傷防止という実用性を備えながらスポーティな印象を演出します。

「GRカーボンナンバーフレーム」（フロント・リアそれぞれ1万9800円）はナンバープレート周辺を引き締め、「GRスポーツサイドバイザー」（2万2000円）は雨天時の換気機能とデザイン性を両立させます。

さらにユニークな存在として挙げられるのが「GRディスチャージテープ（GRロゴ入りアルミテープ）」です。

これは車体に帯びる静電気を逃がす効果が期待されるもので、見た目のアクセントでありながら機能面にも配慮されています。

このように、GR PARTSは単なる装飾品にとどまらず、空力性能や実用性の向上も視野に入れたパーツ構成となっています。

日常生活での利便性というルーミー本来の魅力を損なうことなく、スポーティな個性を加えられる点が大きな特徴です。

普段は家族の移動を支える実用車でありながら、休日には少し特別な気分を味わいたいというニーズは少なくありません。

ルーミーにGR PARTSを組み合わせることで、そうした思いに応える1台へと仕立てることができます。実用と趣味性を両立させたい人にとって、魅力的な選択肢のひとつといえるでしょう。