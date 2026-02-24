岩井千怜が初のトップ20入り 山下美夢有は5位キープ【女子世界ランキング】
2月23日付けの女子世界ランキングが発表された。
【写真】シャットフェースで振り抜く！ 岩井千怜の最新スイング
米国女子ツアー「ホンダLPGAタイランド」で単独2位に入った岩井千怜は、30位から19位に浮上。自身初のトップ20入りとなった。日本勢最上位の山下美夢有は5位をキープ。2番手以下は西郷真央（11位）、竹田麗央（15位）、畑岡奈紗（16位）、岩井千怜、岩井明愛（23位）、古江彩佳（30位）、勝みなみ（38位）、佐久間朱莉（44位）と続いてており、トップ50に日本勢9人がつけている。世界1位はホンダLPGAタイランドを制したジーノ・ティティクル（タイ）がキープ。2位のネリー・コルダ（米国）、3位のチャーリー・ハル（イングランド）も順位を維持した。
