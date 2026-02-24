渋野日向子が来週の中国大会で今季初戦へ リザーブから滑り込み
来週、中国で行われる米国女子ツアー「ブルーベイLPGA」。24日、リザーブ（待機選手）1番手だった渋野日向子が繰り上がり、出場者リストに名を連ねた。渋野にとって今季初戦となる。
【写真】ヘビを投げてご満悦の渋野日向子
渋野は昨季ポイントランキング104位でシード権を喪失。Qシリーズ（最終予選会）を24位で突破し、出場資格は維持したものの、優先順位は高くない。中国大会も長らくリザーブとして待機していたが、繰り上がりで出場枠108人に滑り込んだ。昨年12月、自身主催の「渋野日向子杯 第4回岡山県小学生ソフトボール大会」での会見では、「自分はこんなもんじゃない。もっともっと変われるし、もっともっと強くなれる」と語っていた。シード復活へ向け、まずは好スタートを切りたい。同じくQシリーズを通過した櫻井心那、西村優菜、下部エプソン・ツアーから昇格した原英莉花も同大会で今季初戦を迎える。そのほか竹田麗央、古江彩佳、吉田優利、笹生優花もエントリーしている。
