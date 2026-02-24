片桐仁、「就活で髪切った」21歳長男の近影を披露 成長にネット感慨「爽やかイケメン！」「すっかり大人になられて」
元ラーメンズで俳優として活躍している片桐仁（52）が23日、自身のSNSを更新。「子供たちが大きくなって、なかなか家族全員が揃いにくくなったけど、今日はみんなで焼肉!!いっぱい食べていっぱい話した！」と明かし、長男・太朗さん（21）＆次男・春太さん（14）の“顔出し”兄弟2ショットや夫婦ショットを披露した。
【写真】「爽やかイケメン！」就活で散髪した片桐仁の長男・太朗さんの“顔出し”ショット ※4枚目
この日は「2/3から20日遅れの #結婚記念日」を祝っての食事会で、片桐は妻と仲良く寄り添いあってニッコリ。兄弟ショットについては「長男は就活で髪切った」と紹介し、長男の近況を明かしている。
コメント欄には「結婚記念日おめでとうございます」「家族みんなで焼肉、最高ですね!!」「家族全員集合で焼肉とか優勝すぎる」「みんなそろって幸せそう」「太朗くん髪切って爽やかイケメン！」「太朗くん...就活...びっくりです」「すっかり大人になられて」「仲良し家族」など、さまざまな反響が寄せられている。
片桐は29歳のときに結婚。今年2月で結婚23年目を迎えた。2004年7月に太朗さん、11年3月に次男・春太さんが誕生した。
